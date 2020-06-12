Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса у жены

Круг его общения сужается до охраны и ближайших помощников.

Президент Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно ему Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Ранее сообщалось, что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно.

Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолировано от других членов семьи. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.