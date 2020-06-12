Киев отменяет льготный проезд для приезжих

Киев с 1 июля отменит льготный проезд для лиц, не зарегистрированных в столице.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.
Столица не оспаривает право льготных категорий граждан на проезд, но предлагает им требовать компенсацию за проезд в органах социальной защиты населения по месту регистрации.
"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях", - объявил Кличко.
Алгоритм возвращения денег, потраченных на проезд, таков:
- заплатить за проезд любым удобным способом;
- воспользоваться билетом;
- сохранить билет или чек за оплату проезда/банковскую выписку;
- обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации.
"Такие шаги являются вынужденными", - посетовал Кличко.
По его словам, они связаны с тем, что киевские перевозчики не получают компенсацию за перевозку льготников ни из государственного бюджета, ни из местных бюджетов других регионов.
Киевские льготники продолжат ездить за счет столичного бюджета по "Карточке киевлянина".
В перечень льготников, который обнародован на сайте Киевгорадминистрации, входят 25 категорий. Часть из них сейчас могут ездить в общественном транспорте по удостоверению, часть - только по "Карточке киевлянина"