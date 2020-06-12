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Киев отменяет льготный проезд для приезжих

"Понаехавшим" предлагают требовать компенсации за проезд по месту регистрации.

Киев отменяет льготный проезд для приезжих
Фото: Макс Требухов

Киев с 1 июля отменит льготный проезд для лиц, не зарегистрированных в столице.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу мэр Киева Виталий Кличко.

Столица не оспаривает право льготных категорий граждан на проезд, но предлагает им требовать компенсацию за проезд в органах социальной защиты населения по месту регистрации.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях", - объявил Кличко.

Алгоритм возвращения денег, потраченных на проезд, таков:

  • заплатить за проезд любым удобным способом;
  • воспользоваться билетом;
  • сохранить билет или чек за оплату проезда/банковскую выписку;
  • обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации.

"Такие шаги являются вынужденными", - посетовал Кличко.

По его словам, они связаны с тем, что киевские перевозчики не получают компенсацию за перевозку льготников ни из государственного бюджета, ни из местных бюджетов других регионов.

Киевские льготники продолжат ездить за счет столичного бюджета по "Карточке киевлянина".

В перечень льготников, который обнародован на сайте Киевгорадминистрации, входят 25 категорий. Часть из них сейчас могут ездить в общественном транспорте по удостоверению, часть - только по "Карточке киевлянина"

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