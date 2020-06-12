Кабмин утвердил территории 1 470 ОТГ в 24 областях

Кабинет министров определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных громад в 24 областях, кроме оккупированного Крыма.

Соответствующие распоряжения были приняты на внеочередном заседании Кабмина в пятницу

Так, в Одесской области утверждено создание 91 территории, в Днепропетровской - 86, во Львовской - 73, в Киевской области - 69, в Запорожской и Черкасской - по 67.

В Донецкой области одобрено формирование 66 территорий, в Житомирской - 65, в Ровенской и Закарпатской областях - по 64, в Винницкой - 63, в Ивано-Франковской - 62, в Полтавской - 61, в Хмельницкой - 60.

В Черниговской области одобрено создание 57 территорий, в Харьковской - 56, в Тернопольской - 55, в Волынской - 54, в Николаевской и Черновецкой - по 52, в Сумской - 51, в Херсонской и Кировоградской - по 49, в Луганской - 37.

Распоряжения приняты с доработкой в 1 день по шести областям.

Напомним, 6 июня Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины. Сейчас в Украине 490 районов. При этом в некоторых из них проживает меньше 10 тыс. человек, а в некоторых - больше 150 тыс.