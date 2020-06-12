Прокуратура вызвала на допрос членов правления Приватбанка

Члены правления государственного Приватбанка 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева из-за невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям братьев Суркисов более $250 млн

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что повестки были направлены всем членам правления прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андреем Столярчуком.

В банке заявили, что повестки оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" - 27 мая - с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

"Вызов на допрос руководства Приватбанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", - заявляют в банке.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с Суркисами, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

В апреле Киевский апелляционный суд отклонил жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого. 28 мая 2020 в Приватбанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров bail-in.