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​Президент Института Горшенина Вадим Омельченко назначен послом Украины во Франции

Он сменил на этой должности Олега Шамшура.

​Президент Института Горшенина Вадим Омельченко назначен послом Украины во Франции
Вадим Омельченко
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Вадима Омельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Франции.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте Офиса президента.

Вадим Омельченко родился в 1963 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Заслуженный юрист Украины.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава.

Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Омельченко преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины, читал лекции в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

С 2006 года - президент Института Горшенина. Выступает с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, неоднократно давал интервью и экспертные комментарии о ситуации в Украине ведущим французским изданиям, в частности Le Monde, La Croix, La Tribune.

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