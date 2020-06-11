МИД Грузии снова вызовет украинского посла для консультаций из-за Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что бывший президент страны, глава Исполнительного комитета по реформам Украины Михаил Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Об этом пишет "Грузия.online".

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег - человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Так он прокомментировал слова Саакашвили: "я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Залкалиани добавил, что в грузинсский МИД для разъяснений будет вызван посол.

Напомним, ранее, 8 мая, Грузия отозвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как Саакашвили возглавил Исполком по реформам Украины. Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены из-за его назначения.

Премьер Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".

Саакашвили дважды был президентом Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. На родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах главой Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Президент Владимир Зеленский после вступления в должность вернул Саакашвили гражданство.