В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Війна на карантині
Війна на карантині
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато
НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский принял верительные грамоты у послов Туркменистана, Палестины, Португалии и Азербайджана

Президент поздравил их с началом работы.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Туркменистана Тойла Атаева, Палестины - Гашем Хасана Даджани, Португалии - Антониу Машаду и Азербайджана - Эльмиры Ахундова.

Об этом сообщаетс на сайте Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Зеленский поздравил посла Туркменистана Тойла Атаева с началом его миссии в Украине и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития украинского-туркменской взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Зеленский также выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал приглашение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову посетить Украину.

Фото: president.gov.ua

Зеленский также обсудил с послом Палестины Гашемом Хасаном Даджани состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.

Отмечается, что президент подтвердил готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продовольственных товаров и аграрной продукции на палестинский рынок. Стороны также отметили успешное развитие сотрудничества в сфере образования, весомый вклад Украины в подготовку национальных кадров для Палестины.

Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил посла Португалии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и санкционной политики ЕС в отношении России. Президент подчеркнул, что Португалия является важным партнером Украины в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО и выразил надежду на результативное сотрудничество с португальским председательством в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года.

Зеленский также выразил надежду, что украинско-португальская совместная комиссия по экономическому сотрудничеству продолжит работу, как только условия это позволят.

Президент также выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.

Фото: president.gov.ua

Президент поздравил посла Азербайджана Эльмиру Ахундова с началом ее работы в нашей стране. Он также поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа за предоставленнуюгуманитарную помощь для преодоления пандемии коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также