Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Туркменистана Тойла Атаева, Палестины - Гашем Хасана Даджани, Португалии - Антониу Машаду и Азербайджана - Эльмиры Ахундова.

Об этом сообщаетс на сайте Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Зеленский поздравил посла Туркменистана Тойла Атаева с началом его миссии в Украине и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития украинского-туркменской взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Зеленский также выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал приглашение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову посетить Украину.

Фото: president.gov.ua

Зеленский также обсудил с послом Палестины Гашемом Хасаном Даджани состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.

Отмечается, что президент подтвердил готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продовольственных товаров и аграрной продукции на палестинский рынок. Стороны также отметили успешное развитие сотрудничества в сфере образования, весомый вклад Украины в подготовку национальных кадров для Палестины.

Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил посла Португалии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и санкционной политики ЕС в отношении России. Президент подчеркнул, что Португалия является важным партнером Украины в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО и выразил надежду на результативное сотрудничество с португальским председательством в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года.

Зеленский также выразил надежду, что украинско-португальская совместная комиссия по экономическому сотрудничеству продолжит работу, как только условия это позволят.

Президент также выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.

Фото: president.gov.ua

Президент поздравил посла Азербайджана Эльмиру Ахундова с началом ее работы в нашей стране. Он также поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа за предоставленнуюгуманитарную помощь для преодоления пандемии коронавируса.