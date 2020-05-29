Суд признал незаконным обыск музея Гончара, - адвокат Порошенко

Силовой обыск Музея Гончара, который состоялся 26 мая 2020, был незаконным. Печерский суд 28 мая отказал следователям ГБР в ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам под стенами ГБР. Он процитировал журналистам Определение суда и заявил, что оно было вынесено 27 мая в 20.20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

«Незаконный обыск, который был осуществлен работниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов который состоялся 26 мая, как-то об этом обыске ГБР молчит. Ведь обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно. Кодекс требует, что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении такого разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум», - пояснил адвокат Головань.

«Если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска и вся информация, полученная в соответствии с обыском, и доказательства признаются недопустимыми. Я уже не говорю о том, что подтверждается факт противоправных действий такого следователя, которого нужно привлекать к установленной законом ответственности», - отметил Игорь Головань.

«Эти «брех-шталмастеры» из ГБР все время показывают какие-то «видосики», делают какие-то брифинги. У них целая пресс-служба, но они почему-то молчат. 27 мая, 2020 года, Постановление именем Украины, следственный судья Печерского районного суда Пидпалый, рассмотрев на заседании суда ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления огласить 27 мая 2020 в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит, как рыба», - отметил адвокат.

«Несмотря на то, что уже 27 мая было ясно, что обыск незаконный, следить продолжают за музеем за средства налогоплательщиков, здесь он за счет налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанное на пресс-конференции главы государства - печально», - резюмировал Игорь Головань.