Бывшему адвокату дали 5 лет условно за предложение взятки в размере $5 млн главе ФГИ

Двух других фигурантов дела будут судить отдельно.

Высший антикоррупционный суд 28 мая утвердил сделку о признании вины бывшим адвокатом, который в конце 2019 года предложил крупную взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Об этом говорится на сайте ВАКС.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на 3 года. Суд учел раскаяние обвиняемого, его преклонный возраст и помощь следствию.

По версии стороны обвинения, в 2019 году обвиняемый в сговоре с еще двумя лицами (материалы по ним выделены в отдельное производство), предложил главе Фонда государственного имущества неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов с целью установления контроля над хозяйственной деятельностью Одесского припортового завода, назначения подконтрольного главы правления и заключения договоров переработки давальческого сырья с конкретной компанией.