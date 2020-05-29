​Посол в Германии обвинил Шредера в "дерзком унижении Украины и украинцев"

Мельник заявил, что от "карлика" недалеко до "унтерменша".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал высказывания экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, назвавшего его "карликом из Украины".

"Это выражение (Zwerg), согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти", - сказал он в комментарии "Крым.Реалии".

Мельник отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

"В результате этой расистской идеологии Третий рейх убил 5 миллионов мирных жителей Украины, более 2,4 миллиона украинцев были вывезены в рабство как принудительные рабочие – Ostarbeiter. Многие в Германии предпочли бы не вспоминать о кровавых преступлениях национал-социалистов против украинцев", – отметил Мельник.

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", – резюмировал посол Украины в Германии.

Напомним, что бывший канцлер Германии Шредер запустил собственный подкаст и в первом же выпуске решил оскорбить украинского посла, назвав его "карликом".

Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике опубликованные в этом же издании призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные за ее действия против Украины.

Шредер - член совета директоров "Роснефти", в 2019 году он получил около 600 тыс. долларов в виде вознаграждения.