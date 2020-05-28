​Допроса 29 мая не будет, вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом, - адвокаты Порошенко

"Никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона".

Обыск, который состоялся 25 мая в музее Ивана Гончара, является незаконным и это подтверждается решением суда, о котором сообщили адвокаты лидера партии "Европейская солидарность", народного депутата, пятого президента (2014-2019) Петра Порошенко.

Адвокаты также сообщили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате размещения видеороликов на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) не предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом Украины, информирует пресс-служба политсилы.

"25 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам. Установили слежку за директором музея, помещения музея. И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно", - сообщил адвокат Илья Новиков.

По его словам, возникает основание для немедленного увольнения чиновников, принимавших и выполнявших эти решения. Адвокат также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди, и, кроме увольнения, их нужно привлечь к уголовной ответственности.

"На завтрашнее число, на 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля… Эта практика не должна быть введена в Украине. Ни в отношении Порошенко, ни в отношении кого-либо другого. Если свидетели хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона", - подчеркнул Новиков.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что видеоролик появился на сайте ГБР уже 27 мая и, "возможно, это и был ответ, поскольку вчера уже и было упомянуто решение суда, и это возможно была реакция". "То есть вместо того, чтобы немедленно привлечь к ответственности правонарушителей, следственных и оперативных работников, которые устроили это ужасное серьезное нарушение закона… опубликовали очередной незаконный "видосик", который должен, по мнению служащих" ГБР, заменить предусмотренный нормами УПК вызовы к следователю", - убежден он.

УПК, по словам адвоката, предусматривает, что повестка должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос, при этом первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. "А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера. Напомню, что в Украине все еще действует Конституция, согласно Конституции государственные органы должны действовать четко и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами. А никто из граждан не может быть принужден выполнять требования, которые не основаны на нормах закона", - отметил он.

"Поэтому мы требуем немедленного привлечения к ответственности тех, кто нарушил закон и устроил незаконный обыск в музее, а во-вторых требуем прекратить нарушение УПК при осуществлении вызовов на допросы. И это касается вообще всех граждан Украины. Мы требуем, чтобы ГБР прекратило эту незаконную практику", - резюмировал Головань.