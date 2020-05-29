Зеленский подписал закон, который освобождает предпринимателей без доходов от уплаты ЕСВ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сборе и учете единого социального взноса.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» по устранению дискриминации по кругу плательщиков» №592-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц - предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в течение которых не было получено дохода (прибыли).

"Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами - предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными некоторые пункты закона о сборе ЕСВ. Речь шла именно о нормах, обязывающих частных предпринимателей платить налог независимо от того, получили ли они доход.

В июле 2019 Кабинет министров Украины увеличил в 1,5 раза долю единого социального взноса, которая будет направляться в Фонд социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.