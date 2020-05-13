Рада освободила предпринимателей без доходов от уплаты ЕСВ

За принятие законопроекта №2166 во втором чтении и в целом проголосовал 321 нардеп.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о сборе и учете единого социального взноса (по устранению дискриминации по кругу плательщиков, законопроект №2166), который освобождает от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

За соответствующее решение проголосовал 321 народный депутат при необходимых 226 голосах, передат "Интерфакс-Украина".

"Законопроект №2166 разработан для усовершенствования норм законодательства относительно начисления ЕСВ лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность, устранения дискриминации плательщиков ЕСВ и прекращения несправедливой уплаты ЕСВ самозанятыми лицами и ФЛП, если ими не был получен доход, и штрафных санкций за его неуплату", - пояснил автор законопроекта депутат Евгений Петруняк.

Как отмечаетс в сопроводительных документах к законопроекту, из-за законодательных коллизий некоторым категориям предпринимателей дважды начисляется ЕСВ, тогда как закон предлагает решить этот вопрос.

Помимо этого, обязанность уплаты ЕСВ пенсионерами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, является дискриминационной, а установление обязанности уплачивать ЕСВ без получения дохода является непоследовательным в контексте законодательства об ЕСВ, полагают авторы законопроекта.

Напомним, в ноябре прошлого года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными некоторые пункты закона о сборе ЕСВ. Речь шла именно о нормах, обязывающих частных предпринимателей платить налог независимо от того, получили ли они доход.

В июле 2019 Кабинет министров Украины увеличил в 1,5 раза долю единого социального взноса, которая будет направляться в Фонд социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.