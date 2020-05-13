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Командующий Нацгвардии вылечился от коронавируса

COVID-19 у Балана диагностировали почти месяц назад.

Командующий Нацгвардии вылечился от коронавируса
Фото: ngu.gov.ua

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николай Балан вылечился от коронавируса. Контрольные и повторные тесты показали у него отрицательный результат.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечение граждан", - сказано в нем.

Всего по состоянию на 13 мая в Национальной гвардии подтвердили 28 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Девять человек уже выздоровели, остальные проходят лечение.

Напомним, что о COVID-19 у Николая Балана стало известно 17 апреля.

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