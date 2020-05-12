Шмыгаль надеется на подписание меморандума с МВФ до конца месяца

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на подписание меморандума с Международным валютным фондом до конца месяца.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам видеоконференции между Шмыгалем и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась во вторник.

Во время разговора Шмыгаль сказал, что сотрудничество с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд пойдут в госбюджет.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил глава правительства.

Шмыгаль выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписано в мае.

Он также поблагодарил поблагодарил Германию за стабильную финансовую поддержку, отметив, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн евро из которых (не использованный резерв) планируется направить на помощь украинским больницам по закупке медицинского оборудования и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она все еще не запущена, так как Украина не до конца выполнила требования Фонда.

В мае 2020 года стало известно, что из-за кризиса программа EFF откладывается, а вместо нее начнут еще одну stand-by.

Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок, тогда как кредиты stand-by - на 1-2 года. Cрок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).