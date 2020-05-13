Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе

Депутаты порадовали ОПЗЖ и Бужанского.

Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе.

За соответствующий проект постановления №3431 проголосовали только 200 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Оппозиционные фракции и группы (кроме ОПЗЖ) в основном его поддержали, но монобольшинство "слуги народа" дало только 128 голосов.

В тексте обращения, который отклонили депутаты, говорилось о том, что Вторая мировая война началась из-за сговора тоталитарных режимов, в ней погибли от 50 до 80 млн военных и гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 8,5 млн человек в Украине.

Также депутатам предлагалось осудить Россию за попытку присвоить совместную победу во Второй мировой войне, "особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики".

В тексте обращения также было предложение напомнить, что в 2014 году впервые после завершения Второй мировой войны европейская страна-член ООН оккупировала часть территории другого государства, "что является самым тяжелым международным преступлением против мира и безопасности человечества и международного правопорядка, и неизбежно напоминает трагические события, которые происходили в Европе более 80 лет назад".

Также Рада должна была призвать мировое сообщество поддержать мирные инициативы генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире.

Представители пророссийской фракции "ОПЗЖ" и отдельные депутаты вроде Максима Бужанского встретили провал голосования овациями и аплодисментами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также