Верховная Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе.

За соответствующий проект постановления №3431 проголосовали только 200 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Оппозиционные фракции и группы (кроме ОПЗЖ) в основном его поддержали, но монобольшинство "слуги народа" дало только 128 голосов.

В тексте обращения, который отклонили депутаты, говорилось о том, что Вторая мировая война началась из-за сговора тоталитарных режимов, в ней погибли от 50 до 80 млн военных и гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 8,5 млн человек в Украине.

Также депутатам предлагалось осудить Россию за попытку присвоить совместную победу во Второй мировой войне, "особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики".

В тексте обращения также было предложение напомнить, что в 2014 году впервые после завершения Второй мировой войны европейская страна-член ООН оккупировала часть территории другого государства, "что является самым тяжелым международным преступлением против мира и безопасности человечества и международного правопорядка, и неизбежно напоминает трагические события, которые происходили в Европе более 80 лет назад".

Также Рада должна была призвать мировое сообщество поддержать мирные инициативы генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша о немедленном прекращении огня, установлении глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов в мире.

Представители пророссийской фракции "ОПЗЖ" и отдельные депутаты вроде Максима Бужанского встретили провал голосования овациями и аплодисментами.