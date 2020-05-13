Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады и призвал поддержать законопроект о банках

"Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику".

Президент Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание парламента 13 мая. Он обратился к нардепам с призывом поддержать так называемый антиколомойский законопроект о банках.

"Я думаю, и так вопрос банковского закона очень затянулся... Есть вопрос защиты нашей экономики. Самое важное во время нашей каденции - несколько важных исторических законов, которые должны объединять всю Украину и все партии. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику", - заявил президент.

Он отметил, что этот законопроект должен помочь украинской экономике прямо сейчас.

Напомним, что 30 апреля Верховная Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам (так называемый антиколомойский закон), принятие которого является одним из условий предоставления Украине кредита МВФ.

К закону подали больше 16 тыс. поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована.

На внеочередном заседании 16 апреля Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта. Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

В тот же день Рада зарегистрировала четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым.

24 апреля Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент.

26 апреля Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. правок. В сокращенном виде их осталось около 230.