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Первый замглавы ОП Сергей Трофимов: против меня готовят грязную провокацию из-за ликвидации ГАСИ

"Зря тратят деньги. Это уже вопрос принципиальный".

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов: против меня готовят грязную провокацию из-за ликвидации ГАСИ
Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов
Фото: businessforecast.by

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов владеет информацией о том, что против него готовится очередная информационная атака и провокация, связанная с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)

Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе «В гостях у Дмитрия Гордона»

Рассказывая о том, что против него сейчас очень много фейков, Сергей Трофимов отметил: «Может быть это чей-то заказ, или какая-то спланированная акция. В силу того, что я все чаще стал мелькать, меня приписывают к каким-то фейкам и манипуляциям, то «Велюр», то мэр Черкасс, сейчас мне активно хотят приписать схемы в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция - ред.), которые наша власть по инициативе президента уже ликвидируют этот рассадник коррупции в строительной сфере».

Трофимов также заявил, что у него есть информация, что «готовят какой-то новый вброс грязи по этому поводу. Но зря тратят деньги. Это уже вопрос принципиальный. Мы дожмем (ликвидацию ГАСИ и связанные с ней коррупционные схемы - ред.). Это будет успешный кейс по борьбе с коррупцией».

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ и создание на ее базе трех госорганов на смену: Государственной сервисной службы градостроительства, выполнять регистрационные функции в области строительства; Государственного агентства техрегулирования, и Госинспекции градостроительства.

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