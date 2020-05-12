Зеленский наградил посмертно военных, погибших под Песками 10 марта

Президент наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 32 украинских военнослужащих.

Соответствующий указ №177/2020 опубликован на сайте главы государства 12 мая.

Среди награжденных - двое военнослужащих, которые погибли при обстреле позиций под Песками 10 марта.

Орденом "За мужество" III степени посмертно награждены 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтис, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.

19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.

Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".