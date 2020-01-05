Один военнослужащий погиб на месте, еще один - получил тяжелые ранения.

В воскресенье, 5 января, у Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с украинскими военными. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения", - говорится в сообщении.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

На месте происшествия работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Их доставили в больницу.