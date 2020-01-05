ГБР открыло дело об убийстве 26-летнего парня в Каховке

Государственное бюро расследований открыло дело в отношении сотрудника одного из отделов Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего Владимира Чебукина в Каховке. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Инцидент произошел около 6 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший сотрудник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 365 (Превышение полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Напомним, 4 января в Каховке начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя.

Сообщалось, что 26-летний Владимир Чебукин получил огнестрельные ранения 1 января во время празднования Нового года от гражданского мужа бывшей жены в ходе ссоры из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Нападавшего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

3 января Чебукин умер в больнице. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело в "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку, по словам врачей, на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции.