В одной из квартир на улице Кирилловской в Киеве днем 4 января обнаружены два трупа.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, информирует полиция Киева.

Фото: Информатор

"Сегодня в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола", - говорится в сообщении.

Сейчас личности погибших установлены: это киевлянки 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: dtp.kiev.ua

По данным Информатора, изначально заявлялось, что это были тела парня и девушки, позже выяснилось, что в шкафу лежали два трупа девочек, одна из них - несовершеннолетняя. Обе девушки объявлены в полиции, как пропавшие, со 2 января. Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Одной из убитых, предварительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако парня на месте не было.

Женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибшей были замотаны скотчем. Также есть информация, что 3 января парень, который арендовал квартиру, прислал смс и сообщил, что они съедут раньше.

Издание сообщает, что убитыми оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. О пропаже девушек заявили еще 2 января.