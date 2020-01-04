СМИ распространили фейк о поддержке Патоном "национальной идеи" Зеленского

Ряд украинских СМИ накануне распространили информацию о том, что президент Национальной академии наук Украины Борис Патон одобрительно отозвался о новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского.

Сегодня в Национальной академии наук заявили, что у 101-летнего ученого нет своей страницы в фейсбуке, а комментарии, которые распространяют от имени Бориса Патона, не имеют к нему никакого отношения.

"Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковый. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней", - говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице НАНУ в фейсбуке.

Фото: facebook.com/NASofUkraine

На данный момент страница якобы Бориса Патона из соцсети удалена.

Судя по публикациям СМИ, в посте фейковый Борис Патон заявлял, что национальной идеей для украинцев как современной нации должно быть стремление к высокому уровню благосостояния граждан по примеру Швейцарии.

"В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство".

Академик указал, что приоритеты для швейцарцев - это "асфальт на улицах и деньги на банковском счете".

"Сильная армия и оружие дома у каждого - не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым - отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу", - говорилось в посте.

По мнению якобы Патона, национальная идея современной нации - это "деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане".

"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас. Поэтому - будьмо! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках", - отметил "Патон".

Напомним, президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею.

Ключевой посыл новогоднего поздравления президента - в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой.

Президент отметил, что все украинцы разные, "не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своим недостатками и тараканами". "Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строчки патриот, малорос, ватник или бандеровец. Там написано - гражданин Украины", - сказал Зеленский.

Новогоднее поздравление Зеленского вызвало неоднозначную реакцию у украинцев.