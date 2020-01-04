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Боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска, приговорили к 5 годам тюрьмы

До оккупации мужчина отбывал наказание за особо тяжкое преступление.

Боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска, приговорили к 5 годам тюрьмы
Фото: https://www.facebook.com/pg/SecurSerUkraine

Славянский городской районный суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска в 2014 году и корректировал артобстрелы украинских подразделений. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Контрразведка СБУ задержала его в августе 2019 года в Запорожской области, где злоумышленник скрывался у своих родственников.

"Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреля 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения в ряды незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также боевик причастен к переброске военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донецкой области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно. Женщина сдалась властям и дала показания против России.

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