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Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам на передовую

Они передали огонь военным и жителям прифронтовых городов.

Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам на передовую
Фото: facebook.com/PlastUA

Накануне Рождества пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским воинам на передовую.

Об этом сообщается на странице Пласта в Facebook.

"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.

Пластуны также передали военным и рождественские подарки.

Фото: facebook.com/PlastUA

Фото: facebook.com/PlastUA

"Привозим огонь из Вифлеема на фронт уже шестой год, с тех пор как у нас в стране война. Передаем этот Свет украинским воинам, как символ нашего уважения и благодарности за то, что они защищают родную землю", - сказал пластун Роман Орищенко.

Напомним, ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира пластуны начали в Михайловском соборе 15 декабря. Уже 21-й год украинские скауты распространяют огонь его как символ мира, единства и любви громадам городов, больницам, школам, детским домам.

Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.

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