Фото: facebook.com/odalug

Временный обходной переход возле моста в Станице Луганской разобрали по ненадобности.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Он использовался с 4 октября по 20 ноября 2019 года во время восстановления основного моста.

После открытия моста в Станице Луганской временную конструкцию, которая представляла собой деревянный настил на лесах, решили убрать. Конструкция была построена на берегу реки и могла просесть. Поэтому в течение декабря и первых дней января ее разобрали.

Фото: facebook.com/odalug

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Его взорвали в ходе боевых действий в начале 2015 года.

Пеший переход до недавнего времени был организован по неудобным временным деревянным лестницам и настилам. В начале октября 2019 года был открыт временный переход, а в ноябре его сменил постоянный мост. Для проезда военной техники он слишком мал.