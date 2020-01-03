Різниця є
Різниця є
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
ГлавнаяОбществоВойна

Обходной переход возле моста в Станице Луганской разобрали

Конструкция была построена на берегу реки и могла просесть.

Фото: facebook.com/odalug

Временный обходной переход возле моста в Станице Луганской разобрали по ненадобности.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Он использовался с 4 октября по 20 ноября 2019 года во время восстановления основного моста.

После открытия моста в Станице Луганской временную конструкцию, которая представляла собой деревянный настил на лесах, решили убрать. Конструкция была построена на берегу реки и могла просесть. Поэтому в течение декабря и первых дней января ее разобрали.

Фото: facebook.com/odalug

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Его взорвали в ходе боевых действий в начале 2015 года.

Пеший переход до недавнего времени был организован по неудобным временным деревянным лестницам и настилам. В начале октября 2019 года был открыт временный переход, а в ноябре его сменил постоянный мост. Для проезда военной техники он слишком мал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также