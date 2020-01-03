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В Украине местами потеплеет до +7

В Киеве до +4, без осадков. 

В Украине местами потеплеет до +7
Фото: bcm.ru

В Киеве 4 января облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса. 

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

Напомним, среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила до +10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом прошлый год оказался рекордно теплым с 1881 года.

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Источник: "Українські новини"
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