Они публиковали объявления и продаже товаров и собирали предоплату.

Фото: facebook.com/usbupol

Служба безопасности Украины блокировала группировку мошенников в Полтавской области, которые обманули граждан более чем на миллион гривен.

12 жителей региона размещали в интернете недостоверную информацию о продаже авто, сельхозтехники, мобильных телефонов и бытовых приборов. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook

"Покупатели переводили деньги на один из банковских счетов подставных лиц как предоплату, но товары не получали. Противоправная деятельность мошенников принесла убытки на общую сумму более миллион гривен. Во время обысков по местам жительства и в авто организаторов группировки правоохранители нашли банковские карты, технику, оружие и другие вещественные доказательства", – добавили в Службе безопасности Украины.

Фото: facebook.com/usbupol

Фото: facebook.com/usbupol

Всех потерпевших попросили обращаться по номерам 0532-51-18-38, 068-858-13-03 или лично по адресу: Полтава, ул.Соборности, 39.

Напомним, в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства – спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.