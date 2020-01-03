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За сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, потерь с украинской стороны нет

С начала 3 января режим прекращения огня был нарушен один раз. 

За сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, потерь с украинской стороны нет
Фото: EPA/UPG

За 2 января в зоне боевых действий на Донбассе боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь с украинской стороны нет.

Огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и иного стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Возле Новотроицкого стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета; в районе Новолуганского – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала этих суток российские оккупационые войска один раз открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского", – добавили в Министерстве обороны.

Напомним, за сутки 1 января российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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