На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, пострадал военный

В Николаевской области в 5:30 31 декабря произошел пожар в палаточном городке 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан".

Загорелась одна палатка, но сильными порывами ветра огонь перекинулся на две других, сообщили на странице Министерства обороны в Facebook

"Один военный получил ожоги и находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное. Проводится служебное расследование", – добавили в ведомстве.

Напомним, в марте 2018 один военнослужащий погиб, семь пострадали в результате пожара, возникшего на 235-м общевойсковом полигоне ("Широкий лан").

Пожар возник в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время, сгорела одна палатка.