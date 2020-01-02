«Олени» в городе или право на парковку

На газонах, на тротуарах, на полосе для общественного транспорта – водители оставляют машины, где придется. Точечно очищают определенные улицы Киева полиция с эвакуаторами, ограничительные столбики и бетонные полусферы. Чтобы полноценно упорядочить парковки, надо полюбить водителей и предоставить людям цивилизованные места, где оставить автомобиль, а также варианты, как удобно и комфортно передвигаться по городу без машины.

Фото: terrific-jams.livejournal.com

Во многих мегаполисах мира используют Park&Ride или «перехватывающие паркинги» возле метро или другого удобного общественного транспорта. Тут можно оставить машину на целый день и поехать в центр города на работу. Первые автостоянки Park&Ride появились в США и Канаде в конце 1920-х годов. Сегодня в Берлине и Гамбурге их более 40, в Риме – больше 30, в Стокгольме, Милане, Мюнхене, Будапеште, Париже – более 20 парковок Park&Ride.

Максимальное расстояние от Park&Ride до перронов общественного транспорта – 300м. Эти парковки бывают бесплатными или стоят копейки по сравнению расценками на парковку в центре города. Кроме того, пользователи «перехватывающих парковок» могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт. В Праге автомобили могут целый день стоять на охраняемых Park&Ride, а в самом городе во многих местах действуют ограничения на время парковки – до 6, а в некоторых зонах – до 2 часов.

В Киеве есть один перехватывающий паркинг у метро «Ипподром». В плане развития парковочного пространства столицы на 2013-2015 года предусматривали обустроить еще семь подобных паркингов на 22 600 новых паркомест. Обещание не выполнено.

Кличко обещал представить концепцию развития сферы парковки весной 2018 года. Обещание не выполнено.

Увеличить количество парковок возможно даже там, где место для автостоянок весьма ограничено. Известны разные методы решения проблемы: парковки на крышах, подземные или автоматизированные многоуровневые паркинги. Строительство можно вести за счет города, либо привлекать инвесторов на условиях выгодных кредитов или концессии.

А пока направлять водителей к местам, где разрешено оставить свой транспорт, можно с помощью гаджетов. Создать помощника-подсказку в виде мобильного приложения, где на интерактивной карте будет вестись электронный учет за количеством свободных мест на всех официальных городских парковках. Открыл в телефоне и нашел ближайшую автостоянку, узнал о наличие места и стоимость.

Тут главное – политическая воля местных властей. Ждать и надеяться, что люди просто перестанут ездить на автомобилях, или что инвесторы сами, без определенной помощи от города, заходят и будут строить парковки, – просто глупо. Улучшить качество городской среды – это задача местной власти.