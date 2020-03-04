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Битва за Киев: политические противостояния хотят узаконить

Два центра влияния в управлении Киевом может появиться благодаря законопроекту «О Киеве – столице Украины» №2143-3, который Верховная Рада приняла в первом чтении и который сейчас в активной доработке. Почему? Потому что документ создает поле для неэффективных политических противостояний. Хотят уменьшить количества городских депутатов и развести должности головы Киевсовета и головы КГГА. Их полномочия не сбалансированы. В результате, не избежать конфликта интересов.

Фото: Макс Требухов

Оптимизация Киева: сколько городских депутатов нужно столице?

Сейчас в Киевсовете 120 депутатов. Вопрос об уменьшении городских избранников обсуждается уже несколько лет, наименьшее количество, которое предлагалось – оставить 30 человек. В новых законопроектах о столице, которые рассматривала Верховная Рада, сначала уменьшали количество городских избранников до 84, а позже взяли за основу редакцию Ткаченко, где предлагают сокращение до 80 городских депутатов.

К сведению, в украинских городах с населением 5-10 тысяч – в городских советах работает по 30 депутатов. В городах-областных центрах – от 42 до 76 человек, кроме Донецка и Харькова, где городских депутатов – 90 и 100 соответственно.

Мировая практика показывает, что для эффективного управления крупными городами может быть разное количество городских депутатов:

Париж – 163,

Берлин – 130,

Цюрих – 125,

Лиссабон – 75,

Прага – 65,

Варшава – 60,

Рим – 48,

Барселона – 41,

Будапешт – 33,

Лондон – 23 человека.

Объективно можно утверждать, что перечисленные города являются такими, которые могут быть приняты для сравнения с ситуацией в Киеве.

На самом деле, не важно сколько городских депутатов, главное, как организована их работа и распределены зоны ответственности. Как правило, меньшее количество городских депутатов там, где больше полномочий предоставлено второму уровню местного самоуправления – райсоветам.

Проанализировав структуры местной власти в различных крупных городах мира, учитывая количество населения, размеры городов, задачи, которые решают различные органы местной власти, на мой взгляд, оптимально, чтобы в Киевсовете было 90 депутатов.

Если рассматривать максимальное уменьшение депутатов до 30 человек, тогда придется кардинально менять структуру горсовета: вводить дополнительные должности заместителей мэра по направлениям жизнедеятельности города. Городской совет не обеспечит 30 депутатами все действующие комиссии. Сейчас их 13 – от земельной, коммунальной собственности и до вопросов культуры. Сокращение без адаптации – процесс ради процесса. Такое решение в разы хуже, чем оставить действующее количество городских избранников.

Мэр Киева: как избежать конфликта интересов?

В Украине каждая смена политических лидеров сопровождается их желанием удерживать власть, где столица всегда играет важную роль. Тут и возникают конфликты.

В независимой Украине первым мэром Киева выбрали Леонида Косакивского, протеже Леонида Кравчука. Пришел Леонид Кучма и назначил на должность головы КГГА Александра Омельченко. Кучма пытался также устранить Леонида Косакивского с должности Киевского городского головы. Мэр судился и после победы в суде еще 300 дней не мог попасть к себе в кабинет – не пускала милиция.

Киевляне дважды выбирали мэром Леонида Черновецкого. Пришел Виктор Янукович и назначил на должность головы КГГА Александра Попова. Дважды побеждал на выборах в Киеве и действующий мэр Виталий Кличко. Пришел Владимир Зеленский и также пытался устранить его и поставить «своего» человека.

Несовершенство законодательства позволяло столь наглое вмешательство в городские расклады. Однако законопроект «О Киеве – столице Украины» №2143-3 не решает этой проблемы. С разграничением полномочий головы Киевсовета и головы КГГА главный рычаг для принятия решений переходит от выбранного киевлянами головы Киевсовета к назначенному Президентом голове КГГА. Последнего наделяют правом выносить предписания и протесты против решений органов местного самоуправления.

Так создается механизм блокирования работы Киевсовета. Об эффективной слаженной работе городской власти можно будет забыть. А это негативно скажется и на столичном бизнесе, и на обычных жителях города.

Приближать столицу к политическому большинству, которое определяет политику во всей стране, принимает решения и несет ответственность за их реализацию, надо так, чтобы работа городской власти не остановилась. Назначенный президентом голова КГГА должен стать партнером голове Киевсовета, а не контроллером. Необходимо создавать условия для сотрудничества, а не прописывать поле боя, где меряются рычагами влияния или пользуются полномочия исключительно с целью блокировать.

Также возникает вопрос: если центр принятия решений переносится от городского головы, который избирается, к голове КГГА, который назначается, то целесообразно ли проводить выборы, на которых жители города выбирают мэра?

В Париже, Берлине, Праге, Барселоне и многих других городах мира городские депутаты, избранные жителями города, выбирают среди своего состава голову городского органа самоуправления (читай городского совета, в разных странах эти органы по-разному могут называться). Это нормальная мировая практика. Ее можно позаимствовать и удачно реализовать у нас.

Для Киева это также может стать решением, которое позволит примирить мэра столицы и президента страны. Сначала проводить выборы в Киевсовет. А потом – городские депутаты среди избранного состава сами выберут голову Киевсовета – мэра столицы.

Важно создать действенный механизм местного самоуправления, направленный на развитие и решение насущных проблем и нужд города. А главное – избавить городские власти большей части политических противостояний.

Децентрализация: возвращать райсоветы в Киеве?

Законопроект «О Киеве – столице Украины» №2143-3 предлагает различные «плюшки» – магистрат, ратуши, райсоветы, территориальные общины. Абсурдная попытка обозначить децентрализацию, не подкрепленная четко определенной целесообразностью, полномочиями, источниками финансирования и тому подобным. Не надо вносить в законодательство что-то «красивое», чтобы потом отложить из-за невозможности реальной работы. Положения закона должны выполняться.

Райсоветы были отменены как политически нецелесообразные. И если пересмотреть организацию самоуправления в крупных городах мира, мы убедимся, что вполне нормально, когда есть территориальное деление на 10-20-30-40 районов, однако городом управляют как одним целым, не создавая дополнительных райсоветов.

Кстати, городские депутаты наделены значительным кругом полномочий, а работают в Киевсовете на общественных началах. Справедливо было бы определить оплату их работы по аналогии с парламентом.

В зависимости от эффективности работы Киевсовета в новом уменьшенном составе, он должен сам определиться с задачами, полномочиями и финансированием райсоветов, если их возвращение будет оправданным. Без понимания конечной цели само по себе возвращение райсоветов не приведет ни к чему хорошему.

В итоге, остается лишь надеяться, что в законопроект «О Киеве – столице Украины» №2143-3 будут внесены необходимые правки, иначе нас всех ждет бомба замедленного действия.

Сергій Фотієв Сергій Фотієв , підприємець та громадський діяч
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