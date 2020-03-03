Президента Енергоатома буде підбирати компанія з російським корінням?

02 березня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розмістило на своєму сайті оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду президента ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». На сайті «Енергоатома» повідомлення про початок конкурсного відбору відсутнє.

Фото: atom.gov.ua

Фахівці галузі та експерти стверджують, що при цьому були спрощені кваліфікаційні вимоги до президента компанії «Енергоатом», який, до речі, є оператором всіх 15 енергоблоків українських АЕС.

Зокрема, на ситуацію навколо перегляду кваліфікаційних вимог Міністерством енергетики та захисту довкілля до керівника НАЕК «Енергоатом» звертає увагу Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков. Він вважає, що оскільки президент Енергоатома отримує ліцензію Держатомрегулювання, то освіта, кваліфікація та досвід роботи в сфері з ЯРБ, є важливими факторами.

Також вважаю за доцільне з цього приводу навести (мовою оригіналу) фрагмент поста в фейсбук Ольги Кошарної - багаторічного патріота України і професіонала атомного регулювання. Мені здається, тут дуже яскраве відображена ситуація в галузі і зокрема щодо конкурсу.

«Жги, Господи!

То, что команда Зe в КМУ законов не читают, и не в курсе, что есть специальные законы, как, например, в сфере использования ядерной энергии, мы все поняли после создания Минэкоэнерго и подчинения министру энергетики Госатомрегулирования и Госадминистрации по управлению зоной отчуждения.

Товарищи с самокатами наперевес не догадывались, что в такой конфигурации конфликт интересов и нарушение норм специальных законов и норм международного права.

Но они ж необучаемые!

Удалось отбить Госатомрегулирование от ”мудрого ” управления министром Оржелем, но не удалось отбить Госадминистрацию зоны...

Но это не все!

Они изменили квалификационные требования к президенту компании Энергоатом - оператору всех 15 энеогоблоков на наших АЭС!

Теперь необязательно иметь профильное образование, опыт работы на АЭС и опыт на руководящих должностях на ней. А это требование ВАО АЭС после аварии на Фукусиме!

…

Несемся в прорву...»

Але спрощення кваліфікаційних вимог до президента компанії «Енергоатом» не є самим цікавим в цій історії. За наявної у мене інформації, Мінекоенерго надіслало лист в «Енергоатом», з «пропозицією» укладення договору з відбору кандидатів на президента з ТОВ "Уорд Хауел Україна" (LLC Ward Howell Ukraine). Нагадаю, ця компанія з російським корінням і зв'язками з Курченком у вересні 2018 року виграла тендер "Нафтогазу" на понад 2,6 млн грн. на підбір директорів для компанії "Укрнафта", яка входить в групу "Нафтогаз". І хоча зараз "Уорд Хауел Україна" в Україні зареєстровано як окреме ТОВ і офіційно зв'язків з РФ не має, раніше ця компанія була одним з офісів російської фірми Ward Howell.

Чи зможе відмовити на цю пропозицію т.в.о. президента «Енергоатома» Павло Павлишин? І навіщо "Уорд Хауел " буде шукати кандидатів, а «Енергоатом» витрачати на це мільйони гривен, якщо раніше глава Мінекоенерго Олексій Оржель заявив, що розглядає Павлишина як головного кандидата на пост глави компанії? Уряд призначив Павлишина т.в.о. президента "Енергоатому" на початку грудня минулого року, і ще тоді Мінекоенерго анонсувало відповідний конкурс, який був оголошений лише вчора - 02 березня 2020 року.

Фахівці стверджують, що восени главу «Енергоатома» Юрія Недашковського було звільнено за жорстку позицію при відстоюванні інтересів компанії, зокрема щодо проблем з розрахунками на ринку електроенергії. В самому "Енергоатомі" тоді заявили, що озвучені Мінекоенерго причини звільнення Недашковського "є маніпулятивними і неправдивими" і що вони сформульовані не в результаті аналізу діяльності підприємства, а взяті із звинувачень заанґажованих та непрофесійних організацій і окремих осіб.

Проте, після звільнення Недашковського проблеми спричинені функціонуванням нового ринку електроенергії, на які він вказував, нікуди не ділися, а лише поглибилися. Серед них для «Енергоатома» найболючішими є механізм ПСО та платоспроможність ДП «Гарантований покупець». Так, з початку 2020 року борг «ГарПока» перед «Енергоатомом» склав 2,8 млрд грн, при цьому за лютий приріст боргу склав понад 1,8 млрд грн. Тобто, за продану електроенергію, включаючи ПСО, Енергоатом отримав лише половину коштів! І це при тому, що існуючий механізм ПСО, створений для компенсації різниці в ціні для населення і витрат на «зелений тариф», не забезпечує покриття економічно-обґрунтованих витрат Енергоатома. Найжахливішим є те, що неповна оплата електроенергії Енергоатома вже призвела не тільки до дефіциту коштів на виконання виробничої програми та на оплату свіжого ядерного палива, але й до зниження ядерної та радіаційної безпеки! А вже найближчим часом у компанії може не вистачити коштів на сплату податків та заробітної плати.