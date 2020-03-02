Охотники на медиакиллеров

Конкурент вас очень раздражает. Хочется рассказать о нем всю правду в Интернете. Анонимно — воспитание не позволяет использовать нецензурную речь открыто. С элементами художественного вымысла, чтобы лучше передать ваши душевные переживания и зацепить читателей — ведь вы о них думаете.

Вы находите мастера пера, который даже лучше вас передает суть вселенской несправедливости. Есть несколько сайтов, готовых опубликовать крик души. Вы довольны. Соперник морально повержен. Пытается оправдываться, чем усиливает наслаждение победой. И тут вам приходит штраф от Антимонопольного комитета Украины. До 5% дохода за год.

Фото: Politeka

Черный пиар в хозяйственной деятельности может влететь вам в копеечку. А если дело получит огласку, то испортите себе репутацию и поможете укрепить ее конкуренту.

АМКУ пока не может похвастаться громкими разоблачениями кампаний по дискредитации бизнеса конкурентов. Но работа в этом направлении уже идет.

Эта реальная история произошла больше трех лет назад. Одна успешная столичная фирма, работающая на рынке строительных материалов, провела информационную диверсию против своего конкурента на фоне давнего бизнес-спора. Компания разослала от своего имени письмо общим клиентам о корпоративных проблемах у коллег и предложила выполнить их заказы со скидкой.

Но бизнесмены не ожидали, что на них пожалуются в Антимонопольный комитет. Для большинства граждан конкурентное ведомство звучит в связи с глобальными спорами в отраслях с миллиардными оборотами, будь-то поставка газа или реализация сигарет на национальном уровне. Но, как оказалось, не стоит недооценивать его роль в деле защиты конкуренции и на региональных рынках.

После получения запроса из АМКУ авторы информационной атаки решили от всего отказываться. Главный аргумент — электронный адрес не их. Потребовалось провести мини-расследование, в том числе поработать с мобильным оператором, чтобы выйти на собственника почтового ящика, которым оказался директор компании-провокатора. Заговорили и клиенты, купившие стройматериалы с обещанной скидкой. Моральный и материальный ущерб был на лицо.

Виновнику вменили нарушение статьи 8 закона о защите от недобросовестной конкуренции за дискредитацию. Оштрафовали на 115 тысяч гривен - в пять раз меньше максимально возможного и заставили разослать опровержение по тем же электронным адресам.

Этот случай, конечно, нельзя считать типичным примером информационной кампании против конкурента. Обычно негативные публикации распространяют через посредников. Но почему бы АМКУ не попробовать дать бой и этим схемам? Тем более, что комитет получил право доступа к банковской тайне без решения суда.

Задача, конечно, не из простых. Новая, но интересная. И куш большой. Представляете штраф в 5% с компаний с годовым оборотом в миллиарды долларов? Это ж десятки млн долларов платежей в бюджет страны!

Даже одно такое дело, проведенное с общественной оглаской, у многих отобьет охоту порочить честное имя конкурента. Себе дороже. Лучше направить эти средства и усилия на продвижение своего бренда.