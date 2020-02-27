Уцхо-сунели. «Чужая» пряность среди своих

Сегодня я хочу рассказать об удивительном растении – пажитнике. Эта неприметная травка имеет так много удивительных свойств, что рассказ о ней растянется на несколько статей. Поверьте, он того стоит. Нашла я его по ошибке. Но знающие люди скажут, что большинство великих открытий были совершены именно по ошибке.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Сегодня речь пойдет об Уцхо-сунели – это народная грузинская пряность, которая отличается особым ароматом и придает всем блюдам, которые содержат данную специю, нежный ореховый аромат. Известно, что уцхо-сунели получают из растения, которое именуется голубым пажитником. В своем обычном состоянии голубой пажитник не отличается какими-либо необычными свойствами или особенным ароматом. Но в том случае, если его высушить, растение превращается в необычайно ароматную специю, которая входит в состав многих других специй.

Высококачественные уцхо-сунели получают только из стручков пажитника: в них созревают зерна, которые собираются и обрабатываются при высоких температурах. Далее происходит помол, но важно знать, что качественные уцхо-сунели никогда не бывают измельчены до состояния пыли. Таким образом их перетирают только в том случае, когда хотят добавить в состав хмели-сунели. Качественная специя чаще всего имеет оливковый или темно-оливковый цвет и стоит гораздо дороже некачественной.

Некачественные уцхо-сунели используются не только стручки, но еще и стебли, которые не имеют запаха. Из-за этого такие специи стоят гораздо дешевле, но её использование в блюдах может не придать им никакого аромата.

Хорошо известно значение уцхо сунели в грузинской кулинарии, однако немногие знают, что семена пажитника содержат такие биохимически активные вещества, как танины, сапонины, фитостеролы, флавоноиды, каротиноиды, фитостерины, аминокислоты, полисахариды, фолиевую кислоту, витамины А, С, В1, В2, В3, В4, В9 и другие. В семенах также в избытке вещества К, Са, Se, Mg, Fe, P, Mn, Na, Cu, Zn.

А теперь о полезных свойствах уцхо-сунели. Он благоприятно влияет на гастрит, способствует его излечению. Активирует работу кишечника, усиливает обмен веществ. Не смотря на то, что есть эффект усиления аппетита, усиление обмена веществ намного важнее, поэтому эту приправу рекомендуют для снижения веса. Кроме того, при применении уцхо-сунели нормализуется кроветворная система, сердечно-сосудистая система, укрепляет сосуды, выводит из организма токсины. Намного лучше становятся волосы, кожа и ногти, вообще благотворно влияет на женский организм, являясь природным фитоэстрогеном. Но не стоит увлекаться этой приправой людям с сахарным диабетом, воспалением щитовидной железы.

В кулинарии уцхо-сунели используют не только за приятный ореховый привкус, но и за его свойство нивелировать горечь перца, при этом хорошо работает как с острыми, так и не острыми сортами перца.

Что же касается применения, то Уцхо-сунели кладут в блюда из баранины и рыбы, чтобы подчеркнуть нежно-ореховым привкусом вкус основного продукта. И эта специя незаменима для куриного и вообще птичьего мяса. Она делает вкус курицы, утки, индейки и перепелов ярче, насыщеннее и изысканнее.

К Вашему вниманию предлагаем вкусный и полезный вариант закуски. Кушать можно так или намазывать на хлебцы или тонкий лаваш.

Пхали из шпината

Шпинат 500 г

грецкие орехи 100 г

лук репчатый 1 шт маленького размера

кинза свежая ½ пучка

чеснок 1 зубчик

уцхо-сунели 1 ч. л.

перец красный молотый по вкусу

соль по вкусу

гранатные зерна 2 ст. л.

Приготовление:

В ингредиентах указан вес уже вареного, отжатого шпината. Шпинат вымыть и бланшировать в кипящей, подсоленной воде пару минут. Можно взять замороженный шпинат (600 гр). Разморозить, слить лишнюю жидкость и пропарить на сковороде пару минут.

Лук мелко нарезанный (маленькая головка) тушим на сковородке смазанной растительным маслом, добавляем кинзу и тушим 1 — 2 минуты. Орехи пропустить через мясорубку. Переложить в ступку, добавить чеснок (пропущенный через пресс), специи, соль , перец и все хорошо перетереть. Затем добавить лук с зеленью и еще раз хорошо перетереть. Шпинат хорошо взбить в блендере. Затем добавить ореховую массу и еще раз хорошо взбить. Должна получиться однородная, гладкая масса. Влажными руками сформировать колобки и слегка придавить. Дать настояться в холодильнике 1 час. Украсить зернами граната и подавать.

Приятного аппетита!