Битва депутатських умів: Вікторія Сюмар vs Марія Мезенцева. Як народні депутати мірялися своєю ерудицією

Уже давно на українському телебаченні не зустрінеш інтелектуальних програм на кшталт «Першого мільйона», «Брейн рингу», «Найрозумнішого». Власникам каналів вони не приносять жодного зиску: ані політичного, ані комерційного. Телевізійні боси з кожним роком все більш понижують розумову планку свого телеконтенту.

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Примітивні та низькопробні політичні шоу, якими рясніють ефіри більшості телеканалів, і які апелюють не стільки до «раціо» homo sapiens, як до його інстинкту, сприймаються «на вра» широкою авдиторією. І причина цього не лише в заданому телевізійному тренді, а й в тому, що потяг до знань у нашій країні настільки девальвувався, що пізнавальні телевікторини вже не викликають тієї щирої зацікавленості у глядачів, як це було ще років 20 тому.

Проте, якщо в багатьох сьогоднішніх українців і змінилися цінності та пріоритети, то, їй же бо, не може бути такого, щоб суспільні зміни повністю відбили потяг до освіти (чи самоосвіти) у цілого суспільства та на корені підтяли любов до будь-яких інтелектуальних шоу. То ж ми й постановили (звісно ж, у міру своїх сил), започаткувати нову (хай і напіваматорську) програму для українських ерудитів. Назвали її «Хто кого?» і вирішили звести в інтелектуальному герці народних депутатів.

Зізнаємося відверто: влаштовуючи інтелектуальні батли саме поміж політиками (а не, припустимо, поміж вчителями, учнями, студентами тощо), мали на меті насамперед потрафити нашій вкрай заполітизованій авдиторії. Міркували собі так: якщо вже без політики у нас і ні туди, і ні сюди, то хай вже наші парламентарі хоч в одній програмі не полощуть одне одного на чім світ, а ліпше продемонструють свою кмітливість та обізнаність у різних царинах знань.

Інтелектуальний двобій поміж членкинею фракції «Європейська Солідарність» Вікторією Сюмар та представницею «Слуги народу» Марією Мезенцевою видався доволі цікавим та захоплюючим. Не зі всіма завданнями і далеко не повною мірою вдалося впоратися обом депутаткам, але, слід віддати їм належне, над кожним питанням вони думали доволі напружено та зосереджено.

Бажаємо Вам приємного перегляду. А ще просимо, коли додивитеся це відео до кінця, повідомте: на яку кількість питань Ви відповіли правильно. Які з них викликали у Вас певні труднощі, а які, навпаки, лускали, немов горішки? Напишіть – нам справді цікаво це знати!