Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
ГлавнаяПолитика

Сюмар: под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру

"Министерство, которое взяло на себя разработку этой «инициативы», хочется сразу назвать Министерством Правды", - отметила нардеп.

Сюмар: под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру
Фото: LB.ua

Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами. Это представляет серьезную угрозу демократии в Украине, - убеждена народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

«Когда читаешь о системе доверия в Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой «инициативы», хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться? Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта:

«Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине», - написала Сюмар.

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка интернет-ресурсов, мессенджеров, типа Телеграма и уголовная ответственность с исправительными работами.

«Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и «бурная деятельность» Министерства культуры однозначно составляют крайне серьезную угрозу «демократическим процессам в Украине». Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения», - отметила депутат.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также