Сюмар: под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру

Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами. Это представляет серьезную угрозу демократии в Украине, - убеждена народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

«Когда читаешь о системе доверия в Законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой «инициативы», хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться? Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта:

«Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине», - написала Сюмар.

Она напомнила, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка интернет-ресурсов, мессенджеров, типа Телеграма и уголовная ответственность с исправительными работами.

«Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и «бурная деятельность» Министерства культуры однозначно составляют крайне серьезную угрозу «демократическим процессам в Украине». Ибо к демократии такие новеллы не имеют никакого отношения», - отметила депутат.