Главой Окружного админсуда Киева снова стал Вовк

Его избрали на голосовании во вторник, 21 января.

Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк.

Об этом сообщает "Суд Инфо".

Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.

Напомним, глава ОАСК Вовк, а также судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко, были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.

7 ноября прошлого года Шевченковский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".

В ноябре ГПУ завершила расследование.