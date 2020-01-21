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В Украине запускают сериал о цифровой грамотности

Цель проекта - обучить 6 млн украинцев за три года.

В Украине запускают сериал о цифровой грамотности
Фото: Макс Требухов

С 21 января Министерство цифровой трансформации запускает курсы по цифровизации в формате сериала.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в фейсбуке.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровым навыкам украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - отметил он.

Федоров также отметил, что цель проекта - обучить 6 млн украинцев за три года.

До 30 января проект будет работать в тестовом режиме, а затем его официально презентуют.

Напомним, Министерство цифровой трансформации стремится каждую неделю внедрять новую цифровую услугу.

В прошлом году премьер-министр Алексей Гончарук на презентации онлайн-проекта "Действие. Цифровое образование", заявлял, что по данным исследования, что 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.

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