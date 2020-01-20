Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram и YouTube

Такое решение в ОП объяснили "атаками ботов" и большим количеством рекламы.

Офис президента Украины Владимира Зеленского отключил возможность комментирования на своих страницах в Instagram и YouTube.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Офисе президента объяснили, что сделать это пришлось "в связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами".

"В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице канцелярии президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", - заявили в пресс-службе ОП.

Напомним, у президента Зеленского и Офиса президента есть девять официальных страниц в соцсетях, остальные - фейковые.