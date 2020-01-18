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Партия Порошенко обвинила Офис президента и ГБР в слежке за ним

Детективы сорвали пятому президенту поездку в Давос.

Партия Порошенко обвинила Офис президента и ГБР в слежке за ним
Фото: пресс-служба президента

Бывший президент Петр Порошенко отменил поездку в Швейцарию, запланированную на 21-25 января, из-за "приглашений на допросы" в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится на сайте партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", - сказано в заявлении.

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины", - заявили в "Евросолидарности".

21-24 января в Давосе будет проходить Всемирный экономический форум.

Напомним, что ГБР хочет допросить Порошенко как свидетеля в уголовном производстве по ст. 111 Уголовного кодекса о возможной государственной измене при заключении Минских соглашений.

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