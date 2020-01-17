Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны".

Фото: president.gov.ua

Пресс-служба главы государства отмечает, что, по словам президента, заседание имеет консультативно-совещательный характер.

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии, представленной секретарем РНБО Алексеем Даниловым, и подать свои предложения.

Фото: president.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в основу документа положена избирательная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами НАТО, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Фото: president.gov.ua

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, мер безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.