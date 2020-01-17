В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Транзит по-путински
Транзит по-путински
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Парламентский комитет рекомендовал Раде назначить Шмыгаля на должность вице-премьера

Также рекомендовано рассмотреть отставку Алены Бабак. 

Парламентский комитет рекомендовал Раде назначить Шмыгаля на должность вице-премьера
Денис Шмыгаль
Фото: facebook.com / Денис Шмыгаль

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий. Об этом пишет "РБК-Украина".

За это решение проголосовали 22 депутата комитета по вопросам организации государственной власти. 

"Рекомендовать Верховной Раде назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ проект постановления о назначении", – заявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Также комитет рекомендовал рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку.

Напомним, 16 января депутат от "Слуги народа" Роксолана Подлесная подтвердила, что министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в интервью телеканалу 24 Алена Бабак заявила, что считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке. Министр предположила, что в ее дискредитации заинтересованы лица, связанные со сферой строительства. При этом называть фамилии этих заинтересованных лиц она отказалась.

17 января Бабак не пришла на заседание комитета, где рассматривался вопрос ее отставки. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также