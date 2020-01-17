Парламентский комитет рекомендовал Раде назначить Шмыгаля на должность вице-премьера

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий. Об этом пишет "РБК-Украина".

За это решение проголосовали 22 депутата комитета по вопросам организации государственной власти.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ проект постановления о назначении", – заявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Также комитет рекомендовал рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку.

Напомним, 16 января депутат от "Слуги народа" Роксолана Подлесная подтвердила, что министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в интервью телеканалу 24 Алена Бабак заявила, что считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке. Министр предположила, что в ее дискредитации заинтересованы лица, связанные со сферой строительства. При этом называть фамилии этих заинтересованных лиц она отказалась.

17 января Бабак не пришла на заседание комитета, где рассматривался вопрос ее отставки.