МИД РФ заявил, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении "конфликта на Донбассе"

Вместе с тем, в РФ похвалили Зеленского за выполнение решений "нормандских" саммитов.

В России в очередной раз заявили, что украинская власть не способствует разрешению войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют ответы МИДа РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.

"Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", - заявлено в сообщении.

Вместе с тем, в МИДе РФ отметили, что президент Владимир Зеленский, "в отличие от своего предшественника", сумел добиться выполнения решений «нормандских» саммитов 2015-2016 гг. по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера".

Кроме того, в РФ в очередной раз заявили, что кризис в Украине можно преодолеть с помощью прямого диалога Киева, с террористами "Д\ЛНР".

Напомним, 16 января президент Европейского Совета Шарль Мишель в своем первом телефонном разговоре с президентом России Путиным подтвердил позицию ЕС в отношении полного выполнения Минских договоренностей и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.