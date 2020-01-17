Рада приняла заявление по уголовному преследованию нацгвардейца Маркива в Италии

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2717 "О Заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике". Об этом сообщает "РБК-Украина".

За документ проголосовало 323 нардепа.

Согласно опубликованному на сайте Рады постановлению, парламент считает, что дело Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпцию невиновности.

"Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалось, отмечается, что во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности", - сказано в тексте постановления.

Парламент протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства к этому делу в качестве гражданского ответчика, поскольку это противоречит основным принципам международного права.

"Верховная Рада Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, которые захватили "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной", - подчеркивается в документе.

ВР постановила обратиться к президенту Италии совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Маркива к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

The New York Times написали материал, в котором сообщалось, что Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ по делу Виталия Маркива.