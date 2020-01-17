Арахамия об отставке Гончарука: "Коней на переправе не меняют"

Главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в парламенте, передает корреспондент LB.ua.

"На мой взгляд, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушёл в отставку. При этом, как говорят, коней на переправе не меняют. То есть, есть Кабмин, он сформирован. Он работает. Принята Программа деятельности правительства, под неё принят бюджет. Поэтому я считаю, что это больно для государства... Но если президент поддержит это заявление, то мы проголосуем единогласн", - сказал Арахамия.

Он также анонсировал консультации фракции в парламенте с премьером Гончаруком. "Более того, он придет на час вопросов к правительству", - добавил глава Фракции.

Ранее сообщалось, что час вопросов к правительству отменили, т.к. Гончарук не пришел в Раду.

Арахамия признал, что по ст.115 Конституции премьер должен был подать заявление об отставке не президенту, а парламенту.

"Я это понимаю. Но у нас самый высокий уровень доверия к президенту в стране. И в этом вопросе на 100% мы будем прислушиваться к президенту. Это нормально", - сказал он.

Также Арахамия призвал Службу безопасности провести расследование по факту прослушки в кабинете премьера.

Напомним, 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Утром 17 января Гончарук объявил о решении подать в отставку. Он отметил, что президент является для него образцом открытости и порядочности и предложил Зеленскому решить самому, нужно ли его увольнять. Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подтвердила, что причиной для заявления об отставке премьера стал слив аудиозаписей.

Гончарука поддержал ряд министров, а также лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что хоть и не выбирал это правительство, по-человечески он понимает премьера. министр экономразвития Тимовей Милованов назвал Гончарука лучшим премьер-министром в истории Украины. По его мнению, Гончарук не нравится оппонентам, поскольку в государстве теперь нет квот для политических назначений.