Бабак не пришла на заседание комитета Рады по вопросу ее увольнения

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что решение поддержали члены комитета, рассмотрев представление премьер-министра Алексея Гончарука на увольнение Бабак.

При этом как сообщили на заседании, Бабак увольняется по собственному желанию.

Сама Бабак на заседании комитета не присутствовала.

Напомним, о том, что Бабак написала заявление об увольнении с должности стало известно вечером 16 января. Накануне в интервью телеканалу "24" Бабак заявила, что считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке. Министр предположила, что в этом заинтересованы лица, связанные со сферой строительства. При этом называть фамилии этих заинтересованных лиц она отказалась.