"Этот господин, которого я лично не знаю, сам пытается избежать криминального наказания".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявления Льва Парнаса, партнера адвоката президента США Руди Джулиани, об ультиматуме о приостановлении всей военной помощи Украине по требованию Трампа.

Об этом Пристайко сказал в программе американской журналистки Кристиан Аманпур на телеканале CNN.

"Я никогда не общался с этим человеком (Львом Парнасом, - ред.) и я не верю ни одному слову, сказанному им в данный момент", - заявил глава украинского МИДа.

Пристайко отметил, что предоставление военной помощи, о которой идет речь, пересматривается США раз в полгода.

"Мы знаем, что такая помощь иногда пересматривается в зависимости от того, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. Иногда она урезается, иногда возрастает, что конкретно на сей раз мы ожидаем. К примеру, в конце года мы получили куда больше от ожидаемого", - пояснил он.

"Этот господин, которого я лично не знаю, сам пытается избежать криминального наказания, у меня нет веры в его слова, и снова-таки, я предельно устал от постоянных вопросов относительно роли Украины в этом деле об импичменте Президента США", - добавил Пристайко.

"Я присутствовал при всех встречах и разговорах президентов Трампа и Зеленского. И ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас оказать какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранной государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте ее через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать", - сказал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США.

"Что мы истинно пытаемся донести американцам, так это то, что мы предельно счастливы иметь поддержку сразу от двух партий. И мы были бы рады, если бы она сохранилась", - сказал Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что Лев Парнас говорил, что в мае 2019 ставил ультиматум новоизбранному президенту Украины, что ни один высокопоставленный американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся помощь стране будет приостановлена, если не начнется расследование по делу Джо Байдена.

Также Парнас заявил, что Трамп отменял визит в Польшу из-за Зеленского, а не урагана.

15 января Палата представителей США обнародовала новые показания Льва Парнаса по делу об импичменте. Он предоставил рукописные заметки, сделанные на канцелярских принадлежностях отеля в Вене, в которых упоминается Зеленский.