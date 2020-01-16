Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Транзит по-путински
Транзит по-путински
ГлавнаяПолитика

Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрелов жилых домов на Донбассе

В результате обстрелов в сентябре 2019 года ранения получили четверо мирных граждан.

Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрелов жилых домов на Донбассе
Фото: Макс Требухов

В Офисе генерального прокурора зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта открыли дело по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Указанное является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Осуществление досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также