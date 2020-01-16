Депутаты проголосовали за возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Верховная Рада поручила украинской делегации подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2020 года.

Об этом говорится заявлении, которое депутаты приняли в четверг 348 голосами.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Напомним, что украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2020 году в знак протеста против возвращения России права голоса.